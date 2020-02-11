2020-02-11T14:53:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем общественник обогатился на 250 тыс на фиктивных транспортных расходах

За мошенничество с субсидией ему светит до шести лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Семилукский суд передали дело 66-летнего мошенника, обогатившегося на субсидии благодаря служебному положению.

Руководитель общественной организации в 2018 году подал заявку на получение субсидии на реализацию социально-значимого проекта и получил на эти нужды 2,1 млн рублей. Часть денег в сумме 248 тысяч рублей он похитил обманным путем с использованием служебного положения. Эти средства предназначались на транспортные расходы.

- Мужчина заключил фиктивный договор аренды автомобиля «Газель» с жителем Воронежской области и перечислил ему 248 тысяч рублей. Подельник их обналичил и вернул обвиняемому, фактически не исполняя никаких обязательств по договору. А после представил отчетные документы, содержащие ложные сведения о якобы понесенных транспортных расходах, - рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области. – За мошенничество мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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