Воронежцы возмутились новыми ценами на капремонт

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:50:19+03:00

Горожанам придется платить на 100, а то и на 200 рублей больше

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Воронежцы получили платежки, и их возмутили новые цены на капремонт. Хотя о подорожании предупреждали, для многих это все равно стало неприятным сюрпризом. Теперь за капремонт придется платить на 100 – 200 рублей больше.

Если вернуться к истории этого тарифа, то первоначально после принятия решения об обязательном отчислении денег на капремонт в 2014 году он составлял в 2014 году 6,2 рубля за квадратный метр. В 2015 году тариф повысился до 6,6 рублей. И следующие пять лет его не меняли. Именно этим обосновывают новые расценки в платежках в областном правительстве. Дескать, жизнь в целом, а стройматериалы в частности, за этот период солидно подорожали. Поэтому теперь тариф – 9,08 рубля за квадратный метр.

Областные власти утверждают, что Минстрой РФ рекомендовал и вовсе установить расценки в 10,45 рублей за «квадрат». Однако в региональном правительстве приняли решение направить 450 миллионов рублей на софинансирование капремонта. Что и позволило, по данным областных чиновников, остановиться на более щадящем тарифе.

Многих возмущают не только подорожание капремонта, но и его непрозрачность. Жильцы большинства не очень старых домов, до которых очередь их приводить в порядок дойдет не скоро, не понимают, почему платить надо уже сейчас. Лишь немногие провели немалую организационную работу, чтобы создать спецсчет. На нем деньги накапливаются именно для ремонта своего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU