В Воронеж приедет рок-группа «Аракс»

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:42:59+03:00

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Легендарная московская рок-группа «Аракс», созданная весной 1971 года, прославилась благодаря работе в спектаклях театра «Ленком», фильмах «Афоня», «31 июня» и «Берегите женщин», сотрудничеству с Юрием Антоновым, Алексеем Романовым, Александром Зацепиным, Аллой Пугачевой, Татьяной Анцифировой, Ларисой Долиной. В состав «Аракса» в разные годы входили выдающиеся российские музыканты Александр Лерман, Евгений Маргулис, Сергей Беликов, Анатолий Алешин.

Воронежцам сыграют гитаристы Вадим Голутвин и Тимур Мардалейшвили (оба в «Араксе» с 1978 года), вокалист Валерий Каримов (экс-«Арсенал», экс-«Рок-Ателье», в «Араксе» с 2009 года), басист Ринат Насыров (экс-«Земфира»), ударник Андрей Приставка (экс-«Черный кофе»).

Концерт пройдет в ВКЗ 22 февраля в 19.00.12+

ИСТОЧНИК KP.RU