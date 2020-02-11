На трассе под Воронежем чуть не замерз водитель, выйдя из авто

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:54:24+03:00

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В Бобровском районе сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя. В районе 596-го километра М-4 «Дон» инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Зайцев и капитан полиции Денис Ненашев заметили на обочине мужчину рядом с автомобилем «Фольксваген Поло».

29-летний житель столицы рассказал полицейским, что следовал в Москву, сделал вынужденную остановку, а после того, как через несколько минут собирался вернуться в автомобиль, оказалось, что дверь машины заблокировалась. На улице было 14 градусов мороза, но на протяжении часа никто из проезжающих автомобилистов не остановился, чтобы помочь бедолаге.

Полицейские отогрели водителя в патрульном автомобиле, вызвав за это время на место автомеханика из Боброва, который открыл заблокировавшуюся дверь «Фольксвагена».

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ИСТОЧНИК KP.RU