2020-02-11T14:13:49+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал 40-летний мужчина со шрамом на виске

О местонахождении Алексея Асанова ничего неизвестно со 2 января
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 40-летнего Алексея Асанова. Мужчина перестал выходить на связь со 2 января. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети во вторник, 11 февраля.

Рост пропавшего 170 см. У мужчины худощавое телосложение и черные волосы с сединой.

Волонтеры также сообщают об особой примете - шраме на левом виске.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Асанова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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