В Воронеже появится новая дорога

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект новой дороги в Советском районе успешно прошел государственную экспертизу. Она будет не очень широкой – в две полосы. Однако задачу несколько разгрузить проспект Патриотов выполнит.

Дорога будет разделена на два участка. Один начнется от микрорайона «Гардарика» и пойдет на юго-восток вдоль частного сектора до пересечения с улицами Шестая Садовая и Милосердия. Второй участок пойдет от улицы Панина-Коломенкина вдоль промышленной зоны по границе лесопарка «Вдохновение». Он будет иметь выход на проспект Патриотов. Общая длина дороги составит 2909 метров. Машинам по ней будут рекомендовать ехать с небольшой скоростью – 50 – 70 км/час.

В Саратовском филиале Главгосэкспертизы России (именно эта организация одобрила проект) отметили, что на проспекте Патриотов из-за новой дороги почти ничего менять не будут. Только проложат трубу для отвода воды и несколько перестроят инженерные коммуникации.

Напомним, ранее о планах постройки новой дороги сообщил глава управы Советского района Олег Копытин. Делать ее будут за счет городского и областного бюджетов. Копытин заявил, что в 2020 году будет решаться вопрос с финансированием, а готова дорога будет либо в 2021, либо в 2022 году.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU