Воронежская область вошла в топ-25 самых недорогих для оздоровительного отдыха регионов

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:58:39+03:00

В нашем регионе можно отдохнуть в санатории по цене 1460 рублей в день

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Воронежская область заняла 17-е место в рейтинге регионов России с самым недорогим лечебно-оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной. То есть до 1,6 тысяч рублей в день за проживание, питание и лечение. В частности, в Воронежской области эта сумма составляет 1460 рублей.

По оценке аналитиков портала ТурСтат, в топ-25 по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году кроме Воронежской области входят Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Ивановская область, Тверская область, Хакасия, Брянская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Тульская область, Хабаровский край, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская область и Карачаево-Черкесия.

Рейтинг составили по результатам анализа стоимости туров и путевок в санатории для отдыха зимой и весной.

ИСТОЧНИК KP.RU