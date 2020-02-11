2020-02-11T12:49:15+03:00
Звезды

Захар Прилепин представит воронежцам книгу о Есенине

Творческую встречу можно посетить бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В столицу Черноземья снова с презентацией своей книги о Есенине приедет Захар Прилепин. Известный писатель и автор биографии о поэте в серии «ЖЗЛ» уже рассказывал о ней воронежцам на лекции в рамках фестиваля «Русское лето», который прошел в сентябре в Центральном парке. И сделал это так увлекательно, что учителям литературы надо бы брать у него мастер-классы: такого Есенина школьники «глотали» бы большими ложками.

Над биографией Сергея Есенина Прилепин работал пять лет, это книга - далекая от «хрестоматийного глянца».

- Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат. Маяковский, Есенин как раз были Бастами и Гуфами своего времени. У них были такие «прошаренные» мозги, говоря современным языком. Так что нынешним имиджмейкерам надо бы учиться у них! – сказал тогда Прилепин.

21 февраля Захар Прилепин расскажет о Есенине на творческой встрече с читателями в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской». После нее пройдет автограф- и фотосессия с желающими.

Начало в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи объявили о начала эпидемии гриппа в Воронежской области
В Воронежской области вновь пройдет Форум молодежных парламентов ЦФО
В Воронеже появились три вакансии с зарплатой больше 200 тысяч рублей
Ирина Круг поздравит воронежских дам с 8 марта
Под Воронежем общественник обогатился на 250 тыс на фиктивных транспортных расходах
Воронежцы возмутились новыми ценами на капремонт
Tele2 подводит итоги развития MVNO-направления в 2019 году
В Воронеж приедет рок-группа «Аракс»
Воронежец нашел хитрый способ похищения шоколадных яиц
На трассе под Воронежем чуть не замерз водитель, выйдя из авто
В Воронеже пропал 40-летний мужчина со шрамом на виске
В Воронеже появится новая дорога
Воронежская область вошла в топ-25 самых недорогих для оздоровительного отдыха регионов
В Воронеже из-за дырки в заборе поссорились жители двух домов
Захар Прилепин представит воронежцам книгу о Есенине
Ураган оборвал новую иллюминацию в центре Воронежа
12 тыс воронежцев остались без тепла из-за коммунальной аварии
Воронежец продал взятый в лизинг автомобиль, а деньги присвоил
Под Воронежем «Москвич-2141» врезался в дерево: водитель погиб
В Воронеже оштрафовали железную дорогу за недоступность перрона для инвалидов
В центре Воронежа «Лада Приора» не уступила дорогу "Шкоде"
Воронежцам расскажут о женщинах на войне
Воронежцев приглашают сдать макулатуру, стекло и пластик