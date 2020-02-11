Захар Прилепин представит воронежцам книгу о Есенине

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:49:15+03:00

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В столицу Черноземья снова с презентацией своей книги о Есенине приедет Захар Прилепин. Известный писатель и автор биографии о поэте в серии «ЖЗЛ» уже рассказывал о ней воронежцам на лекции в рамках фестиваля «Русское лето», который прошел в сентябре в Центральном парке. И сделал это так увлекательно, что учителям литературы надо бы брать у него мастер-классы: такого Есенина школьники «глотали» бы большими ложками.

Над биографией Сергея Есенина Прилепин работал пять лет, это книга - далекая от «хрестоматийного глянца».

- Маяковский с Есениным делали такую движуху, что нынешние рэперы даже рядом не лежат. Маяковский, Есенин как раз были Бастами и Гуфами своего времени. У них были такие «прошаренные» мозги, говоря современным языком. Так что нынешним имиджмейкерам надо бы учиться у них! – сказал тогда Прилепин.

21 февраля Захар Прилепин расскажет о Есенине на творческой встрече с читателями в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской». После нее пройдет автограф- и фотосессия с желающими.

Начало в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU