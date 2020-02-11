Ураган оборвал новую иллюминацию в центре Воронежа

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:37:35+03:00

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Шквалистый ветер, который поднялся в Воронеже вечером в понедельник, оборвал иллюминацию-перетяжку, располагавшуюся над дорогой на площади Ленина. Конструкция со светодиодами не выдержала порывов ветра и обрушилась около 21 часа. Об этом сообщили горожане. В пресс-службе мэрии сказали, что в курсе этой проблемы:

- Заявку об обрыве передали на предприятие «Воронежгорсвет», на место оперативно направили бригаду, конструкцию демонтировали. Ее проверят и постараются восстановить.

В мэрии напомнили, что в случае подобных ЧП горожанам надо оперативно сообщать об аварийных ситуациях по телефону 112.

Напомним, современная иллюминация на основе светодиодов появилась в Воронеже в конце лета 2019 года. Конструкции украсили 13 центральных улиц, парки, скверы и площади.

ИСТОЧНИК KP.RU