2020-02-11T12:13:04+03:00
Общество

12 тыс воронежцев остались без тепла из-за коммунальной аварии

В зоне отключения также два детских сада
Ярослав ИВАНОВ
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Около шести утра 11 февраля у жителей Левобережного района отключили отопление. Произошла авария в котельной на улице Циолковского, 27, которая находится в ведении ВАСО. В зоне отключения оказались 29 многоквартирных домов (в них проживает в общей сложности около 12 тыс человек), а также детские сады №42 и №180.

Температуру в садиках постоянно мониторят и поддерживают на уровне 22–24 градусов в соответствии с санитарными нормами, сообщили в мэрии. По завершении ремонта управляющие компании, дома которых попали в зону отключения, - УК Левобережного района, «Город будущего» и «АВА-Кров» - готовы оперативно дать отопление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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