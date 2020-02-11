Воронежец продал взятый в лизинг автомобиль, а деньги присвоил

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:32:52+03:00

За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет заключения

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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали руководителя строительной организации. 38-летний житель Воронежа весной 2019-го года в автосалоне в Рамонском районе взял по договору лизинга автомобиль стоимостью 1,4 млн рублей.

- Мужчина продал транспортное средство третьим лицам, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В конце прошлого года представители автосалона обратились в полицию. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина скрывался от правоохранительных органов, однако в феврале его задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU