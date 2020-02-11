2020-02-11T11:18:24+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Москвич-2141» врезался в дерево: водитель погиб

Авария произошла в Бобровском районе
Ярослав ИВАНОВ
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11 февраля около половины четвертого утра в Бобровском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 57-м километре автодороги «Анна-Бобров».

- По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Москвич-2141», следовавший со стороны Анны в направлении Боброва, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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