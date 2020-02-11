2020-02-11T10:49:13+03:00
Общество

В Воронеже оштрафовали железную дорогу за недоступность перрона для инвалидов

Прокуроры подали в суд, чтобы обязать обустроить объект
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники транспортной прокуратуры зафиксировали нарушения в области доступной среды на железнодорожной остановочной площадке Сомово. В ведомство пожаловалась местная жительница.

Прокуроры установили, что объект не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. На переходном мосту через железнодорожные пути и сходах на прилегающую территорию отсутствуют пандусы и устройства, обеспечивающие доступ инвалидов-колясочников на пассажирские платформы. Наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути также не организованы. Железную дорогу оштрафовали на 20 тыс рублей за нарушения закона о защите прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта. А начальника Юго-Восточной дирекции инфраструктуры обязали устранить нарушения.

- Организация пыталась опротестовать решение о штрафе, но Железнодорожный суд Воронежа отказал в ее удовлетворении. В связи с тем, что железная дорога не приняла конкретных мер по устранению указанных нарушений, Воронежская транспортная прокуратура направила в Мещанский районный суд Москвы иск о понуждении юридического лица обеспечить доступ инвалидов на указанный объект пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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