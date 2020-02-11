В центре Воронежа «Лада Приора» не уступила дорогу "Шкоде"
За 10 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 107 ДТП, из них в областном центре - 78. В шести авариях травмы получили восемь человек.
Около 22.30 на улице Пятницкого 20-летний водитель из Липецка на «Лада Приора», следовавший по второстепенной дороге по ул. 20 лет ВЛКСМ со стороны Манежной в направлении ул. 25 Октября, столкнулся с автомобилем «Шкода Фабиа», двигавшемся по главной дороге.
В аварии пострадала 24-летняя автоледи на «Шкоде», ее доставили в больницу. После оказания помощи девушку отпустили домой.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU