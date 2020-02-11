Воронежцам расскажут о женщинах на войне

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже продолжается цикл бесплатных исторических лекций. 12 февраля приглашают на встречу «Женские военные истории», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кандидат исторических наук,

заведующая музеем истории ВГПУ Татьяна Чернобоева расскажет о судьбах женщин в Великой Отечественной, какой вклад они внесли в Победу над гитлеровской Германией, о разведчицах и детях войны, о женщинах нашего города, которые героически сражались за Родину. Также воронежцам расскажут о проекте «Синий платочек», который специально создали, чтобы сохранить память о женщинах, участницах Великой Отечественной.

Лекция пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», начало в 18.30, вход свободный.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU