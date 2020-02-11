2020-02-11T10:19:50+03:00
Звезды

Воронежцам расскажут о женщинах на войне

Лекцию можно послушать бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжается цикл бесплатных исторических лекций. 12 февраля приглашают на встречу «Женские военные истории», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кандидат исторических наук,

заведующая музеем истории ВГПУ Татьяна Чернобоева расскажет о судьбах женщин в Великой Отечественной, какой вклад они внесли в Победу над гитлеровской Германией, о разведчицах и детях войны, о женщинах нашего города, которые героически сражались за Родину. Также воронежцам расскажут о проекте «Синий платочек», который специально создали, чтобы сохранить память о женщинах, участницах Великой Отечественной.

Лекция пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», начало в 18.30, вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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