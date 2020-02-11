Воронежцев приглашают сдать макулатуру, стекло и пластик

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:19:32+03:00

Экологическая акция по сбору всех видов вторсырья пройдет на выходных

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16 февраля в парке «Алые паруса» запланирована акция по сбору вторсырья. Воронежцы в одном месте могут сдать различные виды использованных материалов. Будут принимать от горожан:

- макулатуру (картон, тетради, бумагу, газеты)

- пластик (полиэтилентерефталат, ПЭТ/ПЭТФ/PET/PETE, ПНД / HDPE / PE HD / PE, ПВД / LDPE / PE LD, ПП / PP, ПС / PS вспененный и не вспененный

- стекло - бесцветное, зеленое, коричневое и коричнево-зеленое тарное

- металл - алюминий, жесть

- батарейки

- электротехнику

- органические отходы

- одежду, вещи и игрушки - в хорошем состоянии, для благотворительного фонда

Пройдет также обмен книгами (book sharing), игрушками (toy sharing) и ненужными вещами.

- Вещи принимаются только сухими, чистыми, компактно сложенными, без запаха. Алюминиевые банки и пластиковые бутылки необходимо смять/сжать, бумагу и журналы без примесей связать плотной стопкой, - отметили организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU