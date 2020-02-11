В Воронежской области будут судить директора школы, ударившего и оскорбившего ученика

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:19:06+03:00

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В Калачеевском районе директора Новомеловатской средней школы, который к тому же является депутатом Совета народных депутатов, будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Уголовное дело возбудили по факту инцидента, который произошел 8 мая 2019 года. 48-летний директор школы вызвал в служебный кабинет ученика 8 класса для беседы по поводу неудовлетворительного поведения подростка на уроке английского языка. Воспитание словами не ограничилось: в ходе беседы руководитель учебного заведения оскорбил ученика и ударил его по щеке.

- Уголовное дело направлено в суд, педагогу грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU