2020-02-11T10:19:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить директора школы, ударившего и оскорбившего ученика

Педагогу грозит до 10 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калачеевском районе директора Новомеловатской средней школы, который к тому же является депутатом Совета народных депутатов, будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Уголовное дело возбудили по факту инцидента, который произошел 8 мая 2019 года. 48-летний директор школы вызвал в служебный кабинет ученика 8 класса для беседы по поводу неудовлетворительного поведения подростка на уроке английского языка. Воспитание словами не ограничилось: в ходе беседы руководитель учебного заведения оскорбил ученика и ударил его по щеке.

- Уголовное дело направлено в суд, педагогу грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
12 тыс воронежцев остались без тепла из-за коммунальной аварии
Воронежец продал взятый в лизинг автомобиль, а деньги присвоил
Под Воронежем «Москвич-2141» врезался в дерево: водитель погиб
В Воронеже оштрафовали железную дорогу за недоступность перрона для инвалидов
В центре Воронежа «Лада Приора» не уступила дорогу "Шкоде"
Воронежцам расскажут о женщинах на войне
Воронежцев приглашают сдать макулатуру, стекло и пластик
В Воронежской области будут судить директора школы, ударившего и оскорбившего ученика
В Воронеже на дорожную разметку потратят 132,5 млн. рублей
Музей ВДВ в Воронеже откроют в 2021 году
В Воронеже построят самую большую в России школу
В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде
В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет
В Воронежской области не хватает желудей
Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте
В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми
Мэр Воронежа получил от президента благодарность
Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев
Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей
Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях
В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды
Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни
В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве
В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон
Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом