В Воронеже на дорожную разметку потратят 132,5 млн. рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:13:07+03:00

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В Воронеже начали поиск подрядчика на нанесение горизонтальной дорожной разметки. Начальная стоимость контракта - 132,5 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 10 февраля.

В этом году новая разметка появится на 210 улицах. Это на семь больше, чем в прошлом году. В качестве основного материала будут использовать термопластик. Он более долговечен, чем краска, срок службы которой не превышает трех месяцев.

Глава Воронежа добавил, что первый этап нанесения разметки – в центральной части города – необходимо завершить уже к маю, чтобы город был готов ко встрече главного праздника – Дня Победы. Закончат работы к концу июня. Всего на это у подрядчика будет 72 дня.

Заявки на торги можно подавать до 18 февраля. Уже на следующий день они будут рассмотрены, а 20 февраля состоится аукцион. Планируемая дата заключения контракта – 10 марта.

– У меня есть ряд нареканий к работам, выполненным в прошлом году. Если по срокам все задачи были выполнены четко, то из зимы разметка в некоторых местах выходит хуже, чем в прошлом году. Проведите детальный анализ ее состояния. Весь объем работ, который может быть выполнен по гарантии подрядчика, должен быть выполнен по гарантии – без траты бюджетных средств этого года, – дал указание управлению дорожного хозяйства мэр Воронежа Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU