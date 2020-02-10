2020-02-10T19:15:10+03:00
Общество

Музей ВДВ в Воронеже откроют в 2021 году

Его возведение может начаться уже по второй половине 2020-го
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежский музей Воздушно-Десантных войск может открыться уже в 2021 году. Об этом на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 10 февраля, заявил вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев.

Разработка проектно-сметной документации завершится к началу лета этого года. А во второй половине 2020-го уже может начаться строительство музея, если не будет проблем с финансированием.

Напомним, общая площадь двухэтажного строения составит 1,3 тыс кв. м. В здании появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова. Ранее в Воронеже заложили первый камень будущего объекта.

Кстати, 11 марта в Доме архитектора пройдут публичные слушания по экологической экспертизе проекта музея. Принять в них участие могут все желающие. Участникам обсуждений необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ.

А проектная документация доступна для ознакомления в течении 30 дней (с 08.02.2020 по 09.03.2020) с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу пл. Ленина, 8, офис 404 - ВРОО «Центр экологической политики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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