2020-02-10T19:25:52+03:00
Общество

В Воронеже построят самую большую в России школу

Учебное заведение появится в столице Черноземья к 2022 году
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже появится самая большая в России школа. В ней смогут обучаться 2860 детей. Об этом рассказал заместитель главы администрации по градостроительству Владимир Левцев на планерке в мэрии в понедельник, 10 февраля.

Школу начнут строить уже в следующем году на территории яблоневых садов. Сейчас проводятся мероприятия по передаче в муниципальную собственность земельного участка площадью 24 га, ограниченного улицами Ломоносова и Московский проспект. Окончательно процесс завершится в марте этого года.

Помимо школы на этой территории появится также и детский сад на 600 мест. Обойдется весь проект в 1,5 млрд рублей.

Кстати, в этом году уже построены четыре общеобразовательные школы, две из которых на 1224 места, две пристройки к школам, шесть дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 1320 мест, пять спортивных объектов, а также два реконструированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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