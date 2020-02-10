В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
В Воронеже День защитника Отечества отпразднуют салютом. Об этом на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 10 февраля, сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.
Стрелять по традиции будут с дамбы Чернавского моста в 21.00 в воскресенье, 23 февраля.
В этот день с 20.00 до 22.00 запретят проезд проезд по Чернавской дамбе, Чернавскому мосту от улицы Степана Разина и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста. Также с 8.00 до 22.00 нельзя будет заезжать на дамбу со стороны Чернавского моста.
Во время салюта будет организовано дежурство спасателей, скорой медицинской помощи и пожарного расчета.
ИСТОЧНИК KP.RU