В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:56:06+03:00

Несколько улиц в это время будет перекрыто. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже День защитника Отечества отпразднуют салютом. Об этом на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 10 февраля, сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Стрелять по традиции будут с дамбы Чернавского моста в 21.00 в воскресенье, 23 февраля.

В этот день с 20.00 до 22.00 запретят проезд проезд по Чернавской дамбе, Чернавскому мосту от улицы Степана Разина и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста. Также с 8.00 до 22.00 нельзя будет заезжать на дамбу со стороны Чернавского моста.

Во время салюта будет организовано дежурство спасателей, скорой медицинской помощи и пожарного расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU