2020-02-10T18:20:47+03:00
Общество

Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде

Причиной сложной ситуации на дорогах станут осадки и смена температурного режима
Юлия ДИДЕНКО
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Госавтоинспеция предупредила воронежцев о сложной ситуации на дорогах из-за смены температурного режима и осадков во вторник, 11 февраля. Появится гололед и снизится видимость, поэтому автомобилистов просят быть осторожными.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в первую очередь гололед может появляться на мостах и в низинах. Усиление ветра, дождь, снегопад, значительно осложняют управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий. Водителям стоит обращать особое внимание на соблюдение скоростного режима и дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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