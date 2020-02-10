Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:20:47+03:00

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Госавтоинспеция предупредила воронежцев о сложной ситуации на дорогах из-за смены температурного режима и осадков во вторник, 11 февраля. Появится гололед и снизится видимость, поэтому автомобилистов просят быть осторожными.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, в первую очередь гололед может появляться на мостах и в низинах. Усиление ветра, дождь, снегопад, значительно осложняют управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий. Водителям стоит обращать особое внимание на соблюдение скоростного режима и дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU