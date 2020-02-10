В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:58:21+03:00

Из субсидии на 900 тысяч он потратил на ферму лишь 600

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Бобровские полицейские раскрыли мошенничество на 308 тысяч рублей. 55-летний мужчина в 2019 году получил субсидию на обустройство животноводческой фермы. Ему выдали 900 тысяч рублей. 592 из них он честно потратил на ферму. А еще 308 тысяч решил оставить себе. Однако махинация выплыла наружу.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Мужчину до суда отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU