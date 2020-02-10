2020-02-10T17:48:32+03:00
Общество

В Воронежской области не хватает желудей

Ситуацию могли бы спасти холодильная камера и вакуумный упаковщик
Татьяна МИСТЮКОВА
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Об этом на планерке у губернатора сегодня рассказал руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев. С отсутствием урожая желудя его сотрудники столкнулись в прошлом году при формировании запаса лесных семян.

- Недород был, Александр Викторович, в прошлом году – ни одного района не обозначилось по этому вопросу. Поэтому собрали гораздо меньше, но скорректировали за счет других семенных фондов. Для реализации данного показателя, который в 2024 году должен достичь 25 миллионов тонн – я имею в виду закупку семян – необходимо обеспечить их длительное хранение. Это вызвано большим перерывом между временем их сбора и посева, периодичностью семеношения. Иногда по некоторым культурам, в том числе по желудю, скажем так, семена образуются раз в пять лет, - сказал чиновник в своем отчете губернатору.

В связи с этим, по его словам, в семенные годы организуется максимальная заготовка урожая на неурожайный период:

- Но, к сожалению, такой возможности в регионе нет в виду отсутствия соответствующих технических средств. Поэтому необходимо построить на территории Воронежского лесосеменного центра (место там есть) встроенную холодильную камеру объемом более 10 тонн и приобрести вакуумный упаковщик семян.

Кроме того, Александр Сысоев рассказал, что прошлом году в регионе закупили на 44,8 млн. рублей спецтехнику для лесхоза. В настоящее время уже поступили в распоряжение Воронежского лесопожарного центра семь тракторов МТЗ, 10 культиваторов, 8 дисковых борон.

- Трактора МТЗ – чистые белорусы, Александр Викторович, чистые. С большими передними колесами. Качественная очень техника, - отрапортовал губернатору в свойственной ему манере Александр Сысоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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