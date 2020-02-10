2020-02-10T17:18:35+03:00
Происшествия

Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте

Еще один сверток с веществом сотрудники колонии нашли в шоколадных вафлях
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Воронежской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Воронежской области.
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Воронежец нашел хитрый способ передать наркотики своему другу в колонию, но его план провалился во время досмотра. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Так, в понедельник, 10 февраля, 27-летний местный житель принес в СИЗО-1 посылку для своего 36-летнего друга. Во время досмотра передачки сотрудники колонии нашли запрещенные вещества. Их мужчина умудрился спрятать в зубной пасте и шоколадных вафлях. Из тюбика достали сверток с веществом коричневого цвета, а из еды - пакетик с веществом белого цвета. Их направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

По данным фактам отделом полиции проведена проверка в соответствии со ст. 144, 145 УПК. Виновный понесет уголовную ответственность по ст. 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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