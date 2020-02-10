2020-02-10T17:15:24+03:00
Общество

Мэр Воронежа получил от президента благодарность

Вадим Кстенин сказал, что это для него «аванс»
Татьяна МИСТЮКОВА
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Еженедельная планерка в правительстве области сегодня началась с торжественной ноты. Губернатор Александр Гусев вручил мэру Воронежа Вадиму Кстенину благодарность президента РФ. Столь высокую награду градоначальнику объявили «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Александр Гусев пожелал мэру дальнейших успехов на посту главы города и процветания Воронежа.

Затем губернатор представил нового бизнес-омбудсмена в Воронежской области. Им стал бывший управленец воронежского аэропорта Павел Ковалев. После этого Александр Гусев заслушал ряд докладов, значащихся в повестке дня.

- Награду от президента страны очень сложно считать в полном объеме заслуженной – настолько это большая честь. Воспринимаю благодарность главы государства как аванс, как дополнительную мотивацию работать, – сказал после планерки Вадим Кстенин.

В этом году перед градоначальником стоят непростые задачи: в частности, ему предстоит завершить ремонт путепровода на ул. 9 Января и реконструкцию площади Победы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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