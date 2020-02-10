2020-02-10T17:02:05+03:00
Происшествия

Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев

Мужчина требовал с них деньги за якобы решение проблем с миграционным законодательством
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Желездорожный райсуд Воронежа вынес приговор 42-летнему председателю местной корейской национально-культурной организации. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 10 февраля.

Так, мужчина решил немного подзаработать. Он знал, что на рынке работают граждане Вьетнама. Местный житель попросил знакомую передать гостям информацию о том, что у них есть проблемы с миграционным законодательством. И в скором времени их выдворят за пределы РФ. Но воронежец готов решить все за вознаграждение в 300 тысяч рублей.

До задуманное до конца мужчина воплотить не смог. Граждане Вьетнама обратились в полицию.

В итоге мошенника задержали. Он признал свою вину. Суд назначил местному жителю штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде
В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет
В Воронежской области не хватает желудей
Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте
В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми
Мэр Воронежа получил от президента благодарность
Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев
Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей
Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях
В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды
Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни
В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве
В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон
Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом