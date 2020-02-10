Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:02:05+03:00

Мужчина требовал с них деньги за якобы решение проблем с миграционным законодательством

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Желездорожный райсуд Воронежа вынес приговор 42-летнему председателю местной корейской национально-культурной организации. Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 10 февраля.

Так, мужчина решил немного подзаработать. Он знал, что на рынке работают граждане Вьетнама. Местный житель попросил знакомую передать гостям информацию о том, что у них есть проблемы с миграционным законодательством. И в скором времени их выдворят за пределы РФ. Но воронежец готов решить все за вознаграждение в 300 тысяч рублей.

До задуманное до конца мужчина воплотить не смог. Граждане Вьетнама обратились в полицию.

В итоге мошенника задержали. Он признал свою вину. Суд назначил местному жителю штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU