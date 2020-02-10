2020-02-10T16:59:32+03:00
Общество

Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей

При этом за прошедший год они еще и несколько снизились
Юрий КОЗЛОВ
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Управляющие компании и сами с деньгами расставаться не любят и с других не спешат их взыскивать.Управляющие компании и сами с деньгами расставаться не любят и с других не спешат их взыскивать.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В прокуратуре Воронежской области огласили шокирующие цифры по долгам коммунальщиков перед поставщиками тепла, воды, газа и электричества. Их общая сумма на 1 января 2020 года достигала 1 миллиарда 24 миллионов рублей. Причем в начале 2019-го долгов было еще больше – 1 млрд. 269 млн.

В надзорном ведомстве выделили два нарушения закона, которые чаще всего становятся причиной такой ситуации. Первая – коммунальщики не торопятся взыскивать долги с жильцов. И вторая (уж точно криминальная) поступившие от людей деньги используют не для того, чтобы расплатиться с коммунальщиками, а на иные цели.

К примеру, сотрудники прокуратуры Ленинского района выяснили, что в АО «УК Ленинского района» деньги за отопление не перечисляли полностью «ВМЗ» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а расходовали на собственные нужды. В результате они задолжали более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Максимальное наказание по ней, - лишение свободы на пять лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Всего по аналогичным случаям после прокурорских проверок возбудили шесть уголовных дел.

Яркий пример по другому виду нарушения закона: ООО «МУЖЭП № 2» и ООО «МУЖЭП № 3», имея просроченную задолженность за электричество перед ПАО «ТНС энерго Воронеж», не предпринимали мер по ее погашению, в том числе путем взыскания дебиторской задолженности. На основании постановлений Лискинского межрайонного прокурора руководители управляющих организаций привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Схожие проблемы есть в Ленинском, Коминтерновском районах Воронежа Бобровском, Калачеевском, Каменском, Павловском, Семилукском и Борисоглебском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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