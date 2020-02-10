Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
Сегодня в рамках заседания президиума в правительстве Воронежской области огласили ряд готовящихся к подписанию соглашений. Некоторые из них могут показаться интересными. Так, руководитель департамента экономического развития области Игорь Кумицкий рассказал, что в недрах его ведомства подготовлен проект соглашения с ООО «Яндекс»:
- Планируется осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с компанией Яндекс, направленное на развитие информационно-коммуникационных технологий, популяризацию российских интернет-сервисов, установлению специального налогового режима – налог на профессиональный доход, реализацию совестных социальных проектов.
Также чиновник представил проект соглашение с ООО «Wildberries»:
- Wildberries - это один из крупнейших интернет-магазинов продовольственных и непродовольственных товаров. Компания кроме Российской Федерации осуществляет свою деятельность в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении и Польше. Соглашение предусматривает взаимодействие по строительству логистического центра на территории Воронежской области.
Губернатор одобрил оба проекта. Их подписание состоится позже.
ИСТОЧНИК KP.RU