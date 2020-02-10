2020-02-10T16:25:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях

Но все машины попадали в передрягу и отказывались служить угонщику
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Павловске задержали 23-летнего парня, который угонял авто, чтобы поехать по своим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 10 февраля.

Так, 19 января на улице Войкова парень заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Он подошел к нему и увидел, что дверь его не заперта, а рядом с сиденьем лежат ключи. Тогда молодой человек позвонил своей жене и предложил ей прокатиться с ним. Девушка согласилась. Но в дороге машина увязла в грязи, и местный житель оставил ее там, а затем ушел.

А 29 января парню нужно было приехать к приятелю. На улице он увидел другую «семерку». Ее двери также были не закрыты. На авто он направился по своим делам. Однако по пути машина сломалась. Тогда местный житель обратился за помощью к знакомому приятеля, который трактором отбуксировал авто. Погостив у товарища, молодой человек уехал домой, а ВАЗ-2107 остался рядом с домом его друга.

Через время владельцы автомобилей обратились в полицию. И парня задержали. В отделе полиции он признал вину.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде
В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет
В Воронежской области не хватает желудей
Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте
В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми
Мэр Воронежа получил от президента благодарность
Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев
Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей
Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях
В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды
Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни
В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве
В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон
Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом