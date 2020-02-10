В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:25:31+03:00

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В Павловске задержали 23-летнего парня, который угонял авто, чтобы поехать по своим делам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 10 февраля.

Так, 19 января на улице Войкова парень заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Он подошел к нему и увидел, что дверь его не заперта, а рядом с сиденьем лежат ключи. Тогда молодой человек позвонил своей жене и предложил ей прокатиться с ним. Девушка согласилась. Но в дороге машина увязла в грязи, и местный житель оставил ее там, а затем ушел.

А 29 января парню нужно было приехать к приятелю. На улице он увидел другую «семерку». Ее двери также были не закрыты. На авто он направился по своим делам. Однако по пути машина сломалась. Тогда местный житель обратился за помощью к знакомому приятеля, который трактором отбуксировал авто. Погостив у товарища, молодой человек уехал домой, а ВАЗ-2107 остался рядом с домом его друга.

Через время владельцы автомобилей обратились в полицию. И парня задержали. В отделе полиции он признал вину.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU