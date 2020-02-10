2020-02-10T15:39:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды

До этого мужчину уже лишали прав
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля. Росгвардейцы патрулировали р.п. Панино, когда заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ 21150». Машина выезжала то на встречную полосу, то на обочину. Тогда сотрудники ведомства решили его остановить.

За рулем авто был 30-летний местный житель с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у нарушителя. Оказалось, что мужчину уже лишали прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде
В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет
В Воронежской области не хватает желудей
Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте
В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми
Мэр Воронежа получил от президента благодарность
Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев
Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей
Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях
В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды
Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни
В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве
В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон
Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом