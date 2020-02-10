В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:39:19+03:00

До этого мужчину уже лишали прав

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В Воронежской области задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля. Росгвардейцы патрулировали р.п. Панино, когда заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ 21150». Машина выезжала то на встречную полосу, то на обочину. Тогда сотрудники ведомства решили его остановить.

За рулем авто был 30-летний местный житель с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у нарушителя. Оказалось, что мужчину уже лишали прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU