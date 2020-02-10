Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:19:24+03:00

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В России трудно найти человека, который не слышал о группе «Аквариум», не знал бы ее знаменитого лидера Бориса Гребенщикова и не мог бы напеть хотя бы одну его песню.

В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - настолько творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным. Постоянно меняясь, и при этом оставаясь самим собой, БГ создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

21 февраля в Event Hall «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен - от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось. Начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU