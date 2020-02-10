В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:20:01+03:00

Иван Яцких рассказал, что в прошлом году количество несчастных случае на производстве со смертельным исходом осталось на уровне 2018 года. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

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10 февраля на планерке в правительстве области руководитель Государственной инспекции труда по Воронежской области Иван Яцких рассказал, что в прошлом году количество несчастных случае на производстве со смертельным исходом осталось на уровне 2018 года – 18 погибших. Эта цифра впервые за пять лет не снизилась. Кроме того, в 2019-м тяжелые производственные травмы получили 48 человек. Случаи легкого травматизма расследовались на предприятиях без участия трудовой инспекции. При этом самыми травматичными оказались три отрасли: промышленность, сельское хозяйство и строительство.

- К сожалению, мы действительно впервые зафиксировали стагнацию по уровню производственного травматизма именно со смертельным исходом. И во всех этих предприятиях мы отмечали сбой системы управления охраны труда. В связи с этим мы предложили разбирать каждый несчастный случай по отрасли с изучением типовых ошибок функционирования системы, - отметил Иван Яцких.

По его словам, если раньше трудовая инспекция делала акцент на установлении причин, послуживших возникновению несчастных случаев или выявлению последствий их наступления, то теперь каждый такой случай инспекторы рассматривают с точки зрения соблюдения системы управления охраны труда.

- Если мы говорим о мерах ответственности работодателей, то они достаточно жесткие. Это не только административная ответственность, как в общем за нарушения трудового законодательства. Здесь речь идет, в том числе, о процессуальной проверке на состав преступления. В ряду случае работодателю грозит уголовная ответственность. Но мы больше делаем акцент не на ответственности по факту причинения несчастного случая, а на профилактику – как сделать, чтобы таких случаев становилось меньше, - пояснил главный трудовой инспектор области.

ИСТОЧНИК KP.RU