2020-02-10T15:16:20+03:00
Происшествия

В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон

Преступники следили за местным жителем от магазина сотовой связи
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемых в ограблении местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 10 февраля.

48-летний мужчина возвращался домой в тот момент, когда к нему подошли двое неизвестных. Они выхватили у него из рук сумку с деньгами и телефоном, который он только что купил. Затем грабители скрылись. а местный житель обратился в полицию.

По камерам видеонаблюдения удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались неоднократно судимые за грабежи, разбои и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 40 и 33-летний жители Панинского района. Грабителей задержали.

В отделе полиции 33-летний мужчина давать показания отказался. А вот его 40-летний напарник сразу же во всем сознался. Он даже рассказал, что видел, как горожанин покупает телефон, а затем начал за ним следить.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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