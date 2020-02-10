2020-02-10T15:13:07+03:00
Общество

Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом

Медучреждения перевели в режим повышенной готовности
Елена ФЕДЯШЕВА
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При подозрении на заболевание коронавирусом пациентов помещают в боксПри подозрении на заболевание коронавирусом пациентов помещают в боксФото: из архива «КП»
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Поликлиники и больницы Воронежской области готовы принять всех заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом заявила главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова. Однако, по данным департамента, случаев лабораторно подтвержденной китайской инфекции в нашем регионе нет.

– В нашем регионе рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно приходится на начало года, - отметила Дудникова. - В связи с этим повышается число вызовов скорой помощи и врачей на дом. Ежегодно в этот период медицинские организации и служба скорой медицинской помощи переходят в режим повышенной готовности. Часть стационаров общего профиля временно перепрофилируется для приема больных с ОРВИ и гриппом.

Больных детей с тяжелыми формами ОРВИ принимают инфекционные стационары ОДКБ №2 и районных больниц. Взрослых госпитализируют в этих случаях в областную инфекционную клиническую больницу и инфекционные отделения Аннинской, Борисоглебской, Новоусманской, Калачеевской, Россошанской, Таловской, Острогожской районных больниц.

Приготовлены помещения и для возможной госпитализации больных с коронавирусом и подозрением на него. В достаточном количестве есть медикаменты, оборудование, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Инструктаж по действиям при подозрении на опасный вирус прошли все врачи, включая врачей частных клиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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