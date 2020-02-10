2020-02-10T14:53:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет "Супер Дискотека 90-х"

На гастроли приедут Шура, Света, Акула, «Турбомода», Данко, «Краски», «Ночной патруль»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеж снова пройдет грандиозное шоу «Супер Дискотека 90-х» - с участием любимых звезд. На одной сцене в этот вечер выступят легендарные Шура, Света, Акула, «Турбомода», Данко, «Краски», «Ночной патруль».

Программа обещает сумасшедшее шоу, мощнейшую смесь современных технологий с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и, конечно же, нетленные хиты популярных артистов.

- В трех часовом шоу будем зажигать с экстравагантным Шурой и его «Холодной луной», не будем верить с ним слезам и слушать, как отшумели дожди. Немного погрустим с Данко и его суперхитом «Малыш», а потом уйдем в отрыв в «Московскую ночь». Продолжим веселиться под песни знаменитых протеже «Руки Вверх» - группы «Турбомода». Будем подпевать Свете под ее лучшие хиты «Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Что мне делать сегодня», - обещают организаторы.

Концерт пройдет 7 марта в Event Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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