Новый прокурор Воронежской области рассказал, какую роль в его карьере сыграл отец

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:45:45+03:00

Александр Гулягин заявил, что он служит для него живым примером

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Прокурор Воронежской области рассказал, почему в свое время решил работать в надзорном ведомстве. А также сообщил, какую роль в этом сыграл его отец.

- Я всегда хотел заниматься чем-то подобным, - заявил Александр Гулягин. - Профессия прокурора благодарная, с отдачей. А роль отца в этом выборе самая положительная. Он служит для меня примером того, как нужно жить и трудиться.

Напомним, отец руководителя надзорного ведомства Воронежской области Юрий Гулягин на данный момент занимает пост заместителя Генпрокурора по Уральскому федеральному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU