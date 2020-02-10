Предприятие в Воронежской области задолжало зарплату на 13,5 миллионов

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:30:46+03:00

По данным прокуратуры, чтобы полностью ликвидировать долги по зарплате, осталось взыскать 13,5 миллионов с ООО "Вудвилль". Фото: из архива «КП»

Больше, по данным прокуратуры, крупных должников в нашем регионе нет

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Прокурор Воронежской области Александр Гулягин рассказал о том, как работает надзорное ведомство региона в части взыскания долгов по зарплате:

- В результате вмешательства наших сотрудников были погашены долги на общую сумму 150 миллионов рублей. По состоянию на 1 января 2020 года оставались не выплачены 23,5 миллиона. Однако на данный момент (на начало февраля) сумма долгов по зарплате стала еще меньше. Сейчас это 13,5 миллионов рублей. И приходятся они на одно предприятие – ООО «Вудвилль». Сейчас идет процедура банкротства предприятия. Мы будем следить, чтобы люди получили свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU