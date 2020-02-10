В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:19:23+03:00

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В Верхнемамонском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое унесло жизни трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 10 февраля.

Напомним, все случилось в час ночи 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон». «Мерседес-бенц Вито» столкнулся с грузовиком MAN. Водитель микроавтобуса и двое пассажиров: 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте. Еще пятерых пассажиров, мужчин в возрасте 27, 32, 33 лет и двоих 39-летних с различными травмами доставили в Павловскую райбольницу. Все они являются жителями Украины. 45-летний водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал.

Как рассказали в ведомстве, на предварительном следствии установлено, что 37-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик.

- В настоящее время назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская и автотехническая. В распоряжении следствия имеется запись видеорегистратора большегрузного автомобиля, водитель которого своим маневром ушел от столкновения с микроавтобусом за несколько секунд до ДТП с автомобилем МАН. Опрошены очевидцы аварии, проводятся иные следственные действия, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации, пассажиры микроавтобуса ехали на заработки в Москву.

Делом также занимается прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU