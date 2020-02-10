В Воронежской области полицейский вытащил женщину из перевернутого авто

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:05:04+03:00

Местная жительница не справилась с управлением на скользкой дороге

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В Каширском районе сотрудник полиции вытащил из перевернутого автомобиля 35-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Воронежской области в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел 7 февраля в 7.30 утра. Полицейский тогда ехал на службу в поселок Колодезный. В нескольких сотнях метров движущийся ему на встречу автомобиль «Черри» потерял управление, съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Мужчина остановился, позвонил в дежурную часть полиции и попросил коллег вызвать скорую помощь. После он помог автомобилистке выбраться из машины. Местная жительница рассказала, что не справилась с управлением из-за очень скользкой дороги. От госпитализации она отказалась и поблагодарила правоохранителя за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU