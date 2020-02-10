2020-02-10T13:44:31+03:00
Общество

Новый прокурор Воронежской области рассказал о своем хобби

Александр Гулягин заявил, что уже побывал в нескольких музеях в Воронеже
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гулягин.Александр Гулягин.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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На пресс-конференции прокурор Воронежской области Александр Гулягин рассказал о том, успел ли он как следует посмотреть столицу Черноземья. Напомним, ранее он работал в Калуге. Прокурором нашего региона Гулягин официально стал 25 декабря 2019 года.

- Воронеж – замечательный город, - поделился своими впечатлениями прокурор. – Я увлекаюсь историей, люблю ходить по музеям. В этом отношении столица Черноземья с богатой историей очень интересна. Уже был в нескольких городских музеях. Так что можно сказать, что стараюсь погружаться в культурную жизнь Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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