Воронежцев зовут проверить бытовые тонометры на точность

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев пригласили проверить точность их бытовых приборов для измерения артериального давления в рамках Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ» бесплатно проверят параметры тонометров, чтобы они могли предупреждать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Мероприятие пройдет во вторник, 11 февраля, с 8.30 до 17.00 по адресу улица Станкевича, 2 («Воронежский ЦСМ» 1 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU