2020-02-10T13:23:19+03:00
Общество

Воронежцев зовут проверить бытовые тонометры на точность

Акция пройдет в ФБУ «Воронежский ЦСМ»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцев пригласили проверить точность их бытовых приборов для измерения артериального давления в рамках Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ» бесплатно проверят параметры тонометров, чтобы они могли предупреждать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Мероприятие пройдет во вторник, 11 февраля, с 8.30 до 17.00 по адресу улица Станкевича, 2 («Воронежский ЦСМ» 1 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на День защитника Отечества прогремит салют
Воронежских автомобилистов предупредили об опасном гололеде
В Воронежской области мужчина за обман государства на 300 тысяч рублей может сесть на шесть лет
В Воронежской области не хватает желудей
Воронежец пытался передать заключенному наркотики в зубной пасте
В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми
Мэр Воронежа получил от президента благодарность
Воронежец отделался штрафом за обман вьетнамцев
Долги коммунальщиков Воронежской области достигли миллиарда рублей
Правительство Воронежской области будет сотрудничать с Яндексом и Wildberries
В Воронежской области парень катался на чужих автомобилях
В Воронежской области пьяный водитель попался из-за кривой езды
Борис Гребенщиков споет воронежцам свои новые песни
В Воронежской области впервые за пять лет не снизилась смертность на производстве
В Воронеже у мужчины украли только что купленный телефон
Воронежские врачи заявили о готовности к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом