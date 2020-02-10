Воронежцев зовут проверить бытовые тонометры на точность
Акция пройдет в ФБУ «Воронежский ЦСМ»
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Воронежцев пригласили проверить точность их бытовых приборов для измерения артериального давления в рамках Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ» бесплатно проверят параметры тонометров, чтобы они могли предупреждать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Мероприятие пройдет во вторник, 11 февраля, с 8.30 до 17.00 по адресу улица Станкевича, 2 («Воронежский ЦСМ» 1 этаж).
ИСТОЧНИК KP.RU