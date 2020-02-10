Мастера из Воронежа создали деревянную Бабу-Ягу на киберступе с помощью бензопилы

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:09:37+03:00

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Действующие чемпионы России по парковой скульптуре Александр Ивченко и Александр Алферов создали новую удивительную фигуру из дерева. На этот раз воронежцы решили вырезать героиню детской сказки Бабу-Ягу. Однако к вопросу команда «АэроСани» подошла с фантазией и приготовила старушке вместо обычной ступы современную. На ней появились винты и пропеллер. Чтобы Яга смотрелась еще интересней, скульпторы нацепили на нее деревянный шлемофон. Снимками работы мастера поделились на личной странице в соцсети.

Фото: личная страница Александра Ивченко в соцсети.

- Наконец-то работаем по прямому назначению: мы строим аЕроплан. И авиаторшу, - подписали снимки пильщики.

Героиня получилась такой реалистичной, что поклонники творчества мастеров даже побоялись ее неожиданного оживления.

- Смотрите там осторожно, ото взлетит ещё,будете её ловить потом по мастерской, - прокомментировали они.

Напомним, о талантливом укротителе бензопилы знают не только в столице Черноземья, но и за ее пределами. С помощью простого инструмента он вырезает из дерева удивительные скульптуры. Теперь их в Воронеже станет больше. В конце января мэр Вадим Кстенин пригласил Александра Ивченко на встречу, чтобы обсудить, где еще можно разместить его творения. Теперь вместе с главами районов мастер будет оформлять город.

ИСТОЧНИК KP.RU