2020-02-10T13:09:57+03:00
Общество

В Воронеже УФАС проверяет две аптеки после резкого повышения цен на медицинские маски

Об этом сообщил прокурор Воронежской области Александр Гулягин
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
За легкие деньги на медицинских масках могут ответить две воронежские аптеки.За легкие деньги на медицинских масках могут ответить две воронежские аптеки.Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

На пресс-конференции прокурор Воронежской области Александр Гулягин рассказал о наблюдении за соблюдением законов в медицинской сфере. В частности, он ответил на вопрос «КП-Воронеж» о том, прислушаются ли в Воронеже к словам президента России о лишении лицензий тех аптек, которые задирают цены на медицинские маски на фоне ажиотажа вокруг коронавируса. Напомним, с прежних пяти рублей цены в отдельных торговых точках повысились до 15-26 рублей.

- Обращений горожан по этому поводу в прокуратуру не поступало, - сообщил Александр Гулягин. – Однако знаю, что в региональном УФАС проверяют две аптеки по подозрению как раз в подобном повышении цен. Конкретные номера и названия их озвучивать пока воздержусь пока не будет конкретных результатов проверки антимонопольного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мастера из Воронежа создали деревянную Бабу-Ягу на киберступе с помощью бензопилы
В Воронеже УФАС проверяет две аптеки после резкого повышения цен на медицинские маски
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение
В арбитражный суд подали иск по делу о вони в Воронеже на крупную сумму
Воронежский губернатор назначил Павла Ковалева бизнес-омбудсменом
В Воронежской области сфотографировали резвящуюся косулю
На воронежском водохранилище нашли вмерзшую в лед фотографию
Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области возглавил Алексей Пинигин
Все школы Воронежа распустили на карантин по гриппу
В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека
В Воронеже на карантин закрыли вторую школу
Новая неделя начнется в Воронеже с сильного ветра
В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых