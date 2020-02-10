В Воронеже УФАС проверяет две аптеки после резкого повышения цен на медицинские маски

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:09:57+03:00

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На пресс-конференции прокурор Воронежской области Александр Гулягин рассказал о наблюдении за соблюдением законов в медицинской сфере. В частности, он ответил на вопрос «КП-Воронеж» о том, прислушаются ли в Воронеже к словам президента России о лишении лицензий тех аптек, которые задирают цены на медицинские маски на фоне ажиотажа вокруг коронавируса. Напомним, с прежних пяти рублей цены в отдельных торговых точках повысились до 15-26 рублей.

- Обращений горожан по этому поводу в прокуратуру не поступало, - сообщил Александр Гулягин. – Однако знаю, что в региональном УФАС проверяют две аптеки по подозрению как раз в подобном повышении цен. Конкретные номера и названия их озвучивать пока воздержусь пока не будет конкретных результатов проверки антимонопольного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU