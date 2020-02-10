Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:57:53+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра сообщает о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки – днем и ночью 11 февраля – ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Шквал может стать причиной обрушения слабо закрепленных конструкций, обрыва линий электропередач, падения аварийных веток и деревьев. Будьте осторожны, находясь на улице в этот период. Не подходите к высоким деревьям, не стойте под ЛЭП, избегайте неустойчивых конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU