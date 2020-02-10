В арбитражный суд подали иск по делу о вони в Воронеже на крупную сумму

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:47:26+03:00

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Прокурор Воронежской области на пресс-конференции ответил на вопрос «Комсомолки» о том, что надзорное ведомство делает для ускорения решения проблемы вони в столице Черноземья. Напомним, неприятный запах преследует жителей Советского района уже не первый год, а в последнее время жуткое амбре стало добираться и до других мест города.

- Я в Воронеже недавно, поэтому могу только сказать, что, по моим данным, строится новый цех по очистке канализационных отходов (об этом мы неоднократно писали – Ред.). Что касается наказания виновных, то в арбитражном суде сейчас рассматривают иск по нарушению природоохранного законодательства. Тем, кто допустил нарушения в работе, грозит штраф на достаточно крупную сумму. Прокуратура будет продолжать следить за этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU