2020-02-10T12:47:26+03:00
Общество

В арбитражный суд подали иск по делу о вони в Воронеже на крупную сумму

Об этом сообщил новый прокурор области Александр Гулягин
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Александр Гулягин.Александр Гулягин.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

Прокурор Воронежской области на пресс-конференции ответил на вопрос «Комсомолки» о том, что надзорное ведомство делает для ускорения решения проблемы вони в столице Черноземья. Напомним, неприятный запах преследует жителей Советского района уже не первый год, а в последнее время жуткое амбре стало добираться и до других мест города.

- Я в Воронеже недавно, поэтому могу только сказать, что, по моим данным, строится новый цех по очистке канализационных отходов (об этом мы неоднократно писали – Ред.). Что касается наказания виновных, то в арбитражном суде сейчас рассматривают иск по нарушению природоохранного законодательства. Тем, кто допустил нарушения в работе, грозит штраф на достаточно крупную сумму. Прокуратура будет продолжать следить за этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мастера из Воронежа создали деревянную Бабу-Ягу на киберступе с помощью бензопилы
В Воронеже УФАС проверяет две аптеки после резкого повышения цен на медицинские маски
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение
В арбитражный суд подали иск по делу о вони в Воронеже на крупную сумму
Воронежский губернатор назначил Павла Ковалева бизнес-омбудсменом
В Воронежской области сфотографировали резвящуюся косулю
На воронежском водохранилище нашли вмерзшую в лед фотографию
Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области возглавил Алексей Пинигин
Все школы Воронежа распустили на карантин по гриппу
В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека
В Воронеже на карантин закрыли вторую школу
Новая неделя начнется в Воронеже с сильного ветра
В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых