Воронежский губернатор назначил Павла Ковалева бизнес-омбудсменом
В свои 33 года он имеет богатый опыт управленца
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Должность уполномоченного по правам предпринимателей Воронежской области занял 33-летний Павел Ковалев. Новое назначение губернатор Александр Гусев озвучил на планерке 10 февраля.
За плечами Павла Ковалева – работа первым замдиректора Центра кластерного развития региона, директором Центра поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт, и коммерческим директором управляющей компании воронежского аэропорта. Его предшественником на посту бизнес-омбудсмена был председатель Торгово-промышленной палаты области Юрий Гончаров.
ИСТОЧНИК KP.RU