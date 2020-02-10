Воронежский губернатор назначил Павла Ковалева бизнес-омбудсменом

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:27:10+03:00

В свои 33 года он имеет богатый опыт управленца

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Должность уполномоченного по правам предпринимателей Воронежской области занял 33-летний Павел Ковалев. Новое назначение губернатор Александр Гусев озвучил на планерке 10 февраля.

За плечами Павла Ковалева – работа первым замдиректора Центра кластерного развития региона, директором Центра поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт, и коммерческим директором управляющей компании воронежского аэропорта. Его предшественником на посту бизнес-омбудсмена был председатель Торгово-промышленной палаты области Юрий Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU