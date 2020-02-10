В Воронежской области сфотографировали резвящуюся косулю

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:15:43+03:00

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Специалисты Хоперского государственного природного заповедника поделились забавными фотографиями косули. Животное резвилось на поляне в лучах солнца, не обращая внимание на съемки. Снимки опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

- Утренняя гимнастика от заповедных косуль, - подписали кадры сотрудники природоохранной зоны.

Грация косули восхитила пользователей Сети. Они отметили, что животное выглядит прекрасно, а ее энергичности можно только позавидовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU