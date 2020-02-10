2020-02-10T12:04:50+03:00
Общество

На воронежском водохранилище нашли вмерзшую в лед фотографию

Атмосферным снимком местные жители поделились в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Необычную находку сделал воронежец в минувшие выходные. Во время прогулки по водохранилищу горожанин наткнулся на вмерзшую в лед фотографию семьи. Снимком он решил поделиться в соцсети.

- Чья-то история далекой жизни, вмерзшая в лед воронежского водохранилища, - написал автор.

Фото наполовину уничтожено водой, но что-то все же удается разглядеть. Люди на кадре заняты каким-то делом и не обращают внимание на фотографа. Кроме того, кажется, что снимок довольно старый. Такие выводы можно сделать по внешнему виду семьи и антуражу помещения, в котором они находятся.

Возможно, фотография была давно утеряна, но благодаря соцсетям, у нее началась вторая жизнь. А вдруг найдется ее владелец?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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