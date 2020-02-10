2020-02-10T11:44:31+03:00
Общество

Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области возглавил Алексей Пинигин

До этого должность покинул Анатолий Букреев
Олег ИВАНОВ
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Алексей Пинигин с 10 февраля вступил в должность директора Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области. До это Алексей Юрьевич совмещал работу руководителя ООО «Портал» и заместителя председателя Воронежской городской Думы. В органе местного самоуправления он входил в постоянную комиссию по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Напомним, что Анатолий Букреев оставит свою должность в Центре государственной кадастровой оценки Воронежской области. Директором он стал в 2019 году и обещал, что на территории региона произведут массовую государственную оценку земель особо охраняемых территорий, земель водного фонда, объектов незавершенного строительства и сооружений, а также земель сельскохозяйственного назначения.

По предварительным данным, с 31 декабря прошедшего года чиновник отправился в отпуск, как предполагается, с последующим увольнением. До этого, 29 марта 2019 года, Анатолий Букреев покинул правительство Воронежской области по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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